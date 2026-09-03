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Царьград

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Ученые провели исследование космического нечто невиданной мощи

Ученые провели исследование космического нечто невиданной мощи

Астрономы раскрыли тайну черной дыры, которую «вышвырнуло» из галактики.Ученые выяснили, как сверхмассивная черная дыра оказалась одна в межгалактическом пространстве.

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