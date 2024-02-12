Атлантическое течение остановится быстрее, чем предполагалось — к чему приведет этот коллапс

Атлантические течения AMOC, частью которых является Гольфстрим, рекордно замедлились. Исследование, основанное на точном компьютерном моделировании, показало, что в скором времени AMOC может остановиться полностью, и это приведет к сильному изменению климата во многих регионах.
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