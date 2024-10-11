Экстрасенс раскрыла тайны: Ураган «Милтон» и его связь с кармой США Юлия ЧинковаК побережью Флориды стремительно приближается ураган «Милтон», который может стать одним из самых разрушительных стихийных бедствий для США.
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