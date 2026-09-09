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Россия "худеет" – Петр Белый "жиреет"?

Россия "худеет" – Петр Белый "жиреет"?

Уход с российского рынка датской компании Novo Nordisk и ее культового препарата "Оземпик" обернулся не дефицитом, а золотой жилой для отечественных фармдельцов, среди которых ключевую роль сыграл основатель ГК "Промомед" Петр Белый.

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София Романова

Зачем вы вводите в заблуждение? Исследование, которое вы приводите в пример по поводу сибутрамина, проводилось на специфической группе людей с высоким риском осложнений и с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе, а как мы знаем, таким пациентам он строго противопоказан! В других странах препараты с сибутрамином продавали бесконтрольно всем подряд, как БАДы, поэтому возникали последствия. У нас в России исследование проводили на 32 000 людях, у которых заранее были исключены противопоказания и за всю терапию ни у одного человека не возникло побочек, требующих отмену редуксина. Вообще на сегодня это самый изученный препарат для снижения веса уже проверенный годами, который доказал свою эффективность при правильном медицинском контроле