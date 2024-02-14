Байден счел неконституционной поддержку резолюции об импичменте главы МВБ

Американский президент Джо Байден назвал неконституционным решение палаты представителей конгресса США, которая до этого большинством голосов поддержала резолюцию об импичменте главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов Алехандро Майоркаса.
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