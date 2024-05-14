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Российские военные атаковали пункт дислокации полиции в Харькове

Российские военные атаковали пункт дислокации полиции в Харькове

Военнослужащие Вооруженных сил РФ ударили по одному из районов Харькова. Там находится пункт временной дислокации полиции, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на собственные источники.

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