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Аргументы и Факты

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Премьер Чехии заявил, что мир катится в ад к третьей мировой войне

Премьер Чехии заявил, что мир катится в ад к третьей мировой войне

Премьер‑министр Чехии Андрей Бабиш на конференции по безопасности в Праге заявил, что современный мир движется не к укреплению безопасности, а, напротив, рискует скатиться к третьей мировой войне.

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