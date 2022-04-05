Аргументы недели

97 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Донцова
    Царствие небесное. Земля пухом. Великий, выдающийся Российский деятель! Очень жаль.🌹🌹Думская фракция Л...
  • Людмила Свириденко
    Хоть к чёрту на рога, лишь бы там и остались!Политолог Кедми о...
  • Юрий Селиванов
    Действительно, о смерти этого человека нужно скорбеть. Великий политик!Думская фракция Л...

Открытие авиасообщения не сделает полеты более доступными

Открытие авиасообщения не сделает полеты более доступными

В России сняли ковидные ограничения на авиасообщение с 52 странами. Однако столь долгожданное, казалось бы, событие не воодушевляет ни пассажиров, ни сами авиакомпании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх