Открытие авиасообщения не сделает полеты более доступными

В России сняли ковидные ограничения на авиасообщение с 52 странами. Однако столь долгожданное, казалось бы, событие не воодушевляет ни пассажиров, ни сами авиакомпании.
Популярные статьи
- Володин: Госдума будет настаивать, чтобы все выступившие против спецоперации на Украине руководители госструктур были уволены
- Писатель Юрий Поляков предложил ввести новое звание для уехавших из России народных артистов
- Военный эксперт Коротченков: «Мирное соглашение с Украиной будет не просто ошибкой, это будет предательством»
Свежие комментарии