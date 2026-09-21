ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Сети на перепутье: временный управляющий обратился к руководству «Ашана» и «Лемана ПРО»

Сети на перепутье: временный управляющий обратился к руководству «Ашана» и «Лемана ПРО»

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Компания «Л.Е.В. Менеджмент», получившая во временное управление 100  % доли «Ашана», намерена сохранить торговую сеть как единый комплекс и обеспечить стабильную работу ее гипермаркетов и распределительных центров.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым