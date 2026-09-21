Сети на перепутье: временный управляющий обратился к руководству «Ашана» и «Лемана ПРО»

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Компания «Л.Е.В. Менеджмент», получившая во временное управление 100 % доли «Ашана», намерена сохранить торговую сеть как единый комплекс и обеспечить стабильную работу ее гипермаркетов и распределительных центров.
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