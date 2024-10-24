Избранник поставил Бородину в неловкое положение на красной дорожке

Бойфренд ведущей неудачно пошутил в разгар светского мероприятия. Ксения Бородина и Николай Сердюков Предоставлено организаторами мероприятияКсения Бородина накануне пришла в компании Николая Сердюкова на премию Жара Media Awards.
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