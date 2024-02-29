Мишустин выдвинул в набсовет ЦБТ министра цифрового развития Шадаева

Премьер-министр России Михаил Мишустин выдвинул в набсовет Центра биометрических технологий (ЦБТ) министра цифрового развития Максута Шадаева и директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрия Дубынина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии