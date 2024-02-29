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Мишустин выдвинул в набсовет ЦБТ министра цифрового развития Шадаева

Мишустин выдвинул в набсовет ЦБТ министра цифрового развития Шадаева

Премьер-министр России Михаил Мишустин выдвинул в набсовет Центра биометрических технологий (ЦБТ) министра цифрового развития Максута Шадаева и директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрия Дубынина.

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