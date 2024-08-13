Истории от MASTER095. Про холодный, теплый и горячий старт или почему GPS тупит на картах при перелёте в другую страну

В одной из своих предыдущих статей я рассказывал о том, почему GPS-навигация работает медленно и как это связано с таянием ледников, теперь давайте поговорим о том, почему ваш телефон так долго летает, когда вы летите в другую страну.
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