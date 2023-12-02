В Суздале открылась выставка скульптора Зураба Церетели

Выставка известного советского и российского скульптора и монументалиста Зураба Церетели впервые открылась в Суздале Владимирской области, сообщили в пресс-службе Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии