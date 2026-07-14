Финансовые результаты FB Financial Corporation за второй квартал 2026 года

Банковский холдинг FB Financial Corporation, являющийся материнской структурой американского FirstBank, официально опубликовал подробные финансовые результаты своей деятельности за второй квартал текущего года.
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