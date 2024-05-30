Проводятся обучающие семинары для налогоплательщиков по правовым аспектам наличных расчетов

Государственная налоговая служба организует серию обучающих семинаров для налогоплательщиков по правовым аспектам наличных расчетов с июня по декабрь 2024 года, после принятия Закона № 34/2024, который вступает в силу с 1 января 2025 года.
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