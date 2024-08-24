О судьбе России после нападения ВСУ на Курскую область рассказал Пригожин в своем главном пророчестве Юлия СоколоваОснователь самой известной частной военной компании «Вагне» точно знал, что Киев нанесет удар по Курской области.
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