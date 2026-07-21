Appeals Court Rejects Biden's Bid To Block Release Of Bumbling Memoir Audio Tapes Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, A federal appeals court on July 20 ruled against former President Joe Biden, finding that he was not entitled to an injunction blocking the release of audio recordings and transcripts of his interviews with his memoir’s ghostwriter.
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