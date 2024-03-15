Ущерб на миллионы. В Приморье массово горят дачные участки

Читатели PRIMPRESS делятся ужасающими кадрами пожара в Кипарисово. Несколько возгораний замечены в СНТ "Надежда", сами жители с каждой секундой теряют надежду сохранить свое имущество из-за мощного пламени.
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