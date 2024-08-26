Недовольный жизнью на чужбине Андрей Макаревич, начинает прощупывать почву для возвращения в Россию.

Пожалуй, среди представителей рокерского сообщества, нет другого такого же персонажа, как Андрей Макаревич, который сперва снискал себе славу как выдающийся музыкант, а затем стал восприниматься исключительно как предатель-релокант.
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