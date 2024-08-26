МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    и так ежедневно по усраине долбить,или хотя бы раз в три дня)"Самый мощный" уд...
  • Лев Добрый
    Скорее всего, эти полицейские работают на бандеровских террористов, власти должны принять срочные меры!😱👈⚔️🤠В Курской области...
  • Sverlana Dobrodeenkova
    И Ревва, бестыдая морда тут как тут. Кто этого 3,14 крышует?Скандал: Киркоров...

Недовольный жизнью на чужбине Андрей Макаревич, начинает прощупывать почву для возвращения в Россию.

Недовольный жизнью на чужбине Андрей Макаревич, начинает прощупывать почву для возвращения в Россию.

Пожалуй, среди представителей рокерского сообщества, нет другого такого же персонажа, как Андрей Макаревич, который сперва снискал себе славу как выдающийся музыкант, а затем стал восприниматься исключительно как предатель-релокант.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх