Мария Воропаева: Каждый российский рубль должен идти на поддержку российской семьи

В новом созыве Государственной Думы пост заместителя председателя палаты доверен депутату от ЛДПР Марии Воропаевой, которой также поручено курирование ряда ключевых комитетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Андрей Гурулёв о ...
- ШБ Военкор Анастасия...
- ИВ Военкор Анастасия...
удачи...
Уважаемые "ГОСПОДА" Депутаты! А почему же у Вас остаётся за бортом пожилая категория граждан, которая создало Вам все условия для Вашего личного обогащения.
Для нужд общества, семьи и сохранения здоровья женщины, а также во избежание демографических перекосов, достаточно иметь троих детей на супружескую пару. Поэтому государство должно субсидировать рождаемость в этих пределах. Четвертый и последующие дети должны содержаться самими родителями.
.
Семья уходит в прошлое. Мужчины и женщины перестали остро нуждаться в совместном ведении домашнего хозяйства. Поэтому затягивают вступление в брак, реже его регистрируют, чаще разводятся, при возможности суррогатно рождают и вскармливают минимальное количество детей.
В скором будущем семья совсем исчезнет. Поэтому надо уже сейчас разрабатывать новые меры несемейного сосуществования взрослых, содержания и воспитания детей исключительно в государственных учреждениях,
Поживем увидим, соблазн большой
Я думаю, что она может добиться многого.. Надеюсь на её успешную карьеру политика..
Все правильно на словах. Будем ждать реальных дел...
Сладко чирикает...