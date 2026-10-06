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Мария Воропаева: Каждый российский рубль должен идти на поддержку российской семьи

Мария Воропаева: Каждый российский рубль должен идти на поддержку российской семьи

В новом созыве Государственной Думы пост заместителя председателя палаты доверен депутату от ЛДПР Марии Воропаевой, которой также поручено курирование ряда ключевых комитетов.

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Александр Батт

Для нужд общества, семьи и сохранения здоровья женщины, а также во избежание демографических перекосов, достаточно иметь троих детей на супружескую пару. Поэтому государство должно субсидировать рождаемость в этих пределах. Четвертый и последующие дети должны содержаться самими родителями.
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Семья уходит в прошлое. Мужчины и женщины перестали остро нуждаться в совместном ведении домашнего хозяйства. Поэтому затягивают вступление в брак, реже его регистрируют, чаще разводятся, при возможности суррогатно рождают и вскармливают минимальное количество детей.
В скором будущем семья совсем исчезнет. Поэтому надо уже сейчас разрабатывать новые меры несемейного сосуществования взрослых, содержания и воспитания детей исключительно в государственных учреждениях,