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Три груженых вагона сошли с рельсов в Алтайском крае

Три груженых вагона сошли с рельсов в Алтайском крае

Размер причиненного ущерба устанавливается В Алтайском крае 7 октября произошел сход трех груженых вагонов.

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