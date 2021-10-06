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Арестованным за избиение в метро дагестанцам грозит до десяти лет тюрьмы

Трое приезжих негодяев, жестоко избивших мужчину в столичном метро, арестованы Черемушкинским судом Москвы на два месяца.

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Андрей Иваныч
влупить по полной! на всю катушку!
Валерий Федосеев
Судить по полной программе предъявленных статей УК РФ. Оторвались от родных баранов и нажрались как свиньи, дома то пить запрещено (харам). Дагам нельзя сбиватся в стадо, они сразу "геройствовать" начинают, их одно время даже в армию небрали по этой причине.
Ивановна
Прелестно

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