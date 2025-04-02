Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике под душем

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала фигуру в бикини под душем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).