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Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике под душем

Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике под душем

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала фигуру в бикини под душем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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