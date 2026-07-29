Президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично удивляться отсутствию приглашения Украины в НАТО по двум причинам: это поддерживает прозападные иллюзии внутри страны и служит способом клясться в верности Западу ради продолжения поддержки, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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