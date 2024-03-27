Могилевская областная организация РОО ´Белая Русь´ подвела итоги смотра-конкурса на лучшую постановку работы. Фото.

Фото: Роман РуцкийНа внеочередной конференции Могилевской областной организации РОО ´Белая Русь´ подвели итоги областного смотра-конкурса на лучшую постановку работы среди районных организаций общественного объединения ´Белая Русь´ в 2023 году.
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