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Царьград

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Хребет украинской промышленности парализован: Даже враг это признаёт

Хребет украинской промышленности парализован: Даже враг это признаёт

Металлургическая отрасль Украины стремительно приближается к состоянию полной остановки. Предприятия, которые ещё недавно считались основой промышленного потенциала страны, сегодня работают на пределе возможностей или уже приостанавливают деятельность.

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