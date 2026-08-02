Хребет украинской промышленности парализован: Даже враг это признаёт

Металлургическая отрасль Украины стремительно приближается к состоянию полной остановки. Предприятия, которые ещё недавно считались основой промышленного потенциала страны, сегодня работают на пределе возможностей или уже приостанавливают деятельность.
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