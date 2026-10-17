Нападающий «Зенита» Александр Соболев - главный фаворит гонки бомбардиров РПЛ, он точно сможет забить 15–16 мячей, заявил обладатель Кубка УЕФА Андрей Аршавин.
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