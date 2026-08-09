БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Жуткий август: Европа провалила экологический стресс-тест, опять «Путин виноват»

Жуткий август: Европа провалила экологический стресс-тест, опять «Путин виноват»

Дунай высыхает, балканские АЭС останавливается, судоходство село на мель Константин Ольшанский На фото: засуха на реке Дунай (Фото: AP/TASS) Европа, так гордившаяся своими зелеными амбициями и климатическими инициативами, получила солнечный удар.

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