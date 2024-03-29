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Нижегородская правда

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Общественная палата Дзержинска намерена строго отслеживать работу «разливаек»

Общественная палата Дзержинска намерена строго отслеживать работу «разливаек»

27 марта на плановом заседании Общественная палата города Дзержинска обсудила законопроект Нижегородской области «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области», который прошел первое чтение в Законодательном Собрании региона.

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