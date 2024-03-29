Общественная палата Дзержинска намерена строго отслеживать работу «разливаек»

27 марта на плановом заседании Общественная палата города Дзержинска обсудила законопроект Нижегородской области «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области», который прошел первое чтение в Законодательном Собрании региона.