Общественная палата Дзержинска намерена строго отслеживать работу «разливаек»

27 марта на плановом заседании Общественная палата города Дзержинска обсудила законопроект Нижегородской области «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области», который прошел первое чтение в Законодательном Собрании региона.
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