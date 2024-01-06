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Сонники, гороскопы, гадания

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Самые добрые и искренние знаки Зодиака

Самые добрые и искренние знаки Зодиака

В каждом из нас есть врожденная доброта, но многие ее не развивают. Они могут воспринимать это как слабость или то, чем могут манипулировать другие, поэтому они избегают быть добрыми и открывать свое сердце.

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