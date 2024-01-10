Путин объявил о продлении программы «Земский учитель» до 2030 года

Власти продлят до 2030 года программу «Земский учитель» для поддержки педагогов в российских селах. Об этом в среду заявил Президент страны Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря, которую Кремль транслирует в соцсетях.
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