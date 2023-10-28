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Haaretz: Полиция не допустит протестов в субботу вечером возле дома Нетаньяху

Haaretz: Полиция не допустит протестов в субботу вечером возле дома Нетаньяху

Полиция Израиля заявила, что не позволит провести в субботу вечером акцию протеста возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии по поводу неудачных действий правительства, которые привели к нападению ХАМАС 7 октября.

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