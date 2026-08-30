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Спасатели обследовали 130 км берега в поисках пропавших у Лесогорских источников на Сахалине

Спасатели обследовали 130 км берега в поисках пропавших у Лесогорских источников на Сахалине

На Сахалине продолжаются поиски двух человек, пропавших в районе Лесогорских термальных источников. Спасатели МЧС России выдвинулись от базы отдыха вниз по течению реки Тавда, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

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