Медведев пригрозил Украине последствиями в случае атак на Москву в День Победы

www.globallookpress.com/Roman Naumov/URA.RU Завуалированные угрозы украинского президента Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве в День Победы являются провокациями, однако, если они будут реализованы, Киев ждут серьезные последствия, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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