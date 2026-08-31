Трамп подаст жалобу в FCC на ведущую NBC за неточность оценок

Президент США Дональд Трамп намерен подать жалобу в FCC на ведущую NBC Кристен Уэлкер. Поводом стало её высказывание о "смешанных результатах" его поддержки кандидатов на праймериз в преддверии промежуточных выборов.
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