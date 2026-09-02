«На шею Европе уже не сядешь»: Кедми раскрыл, какая расплата ждёт Армению за все выходки Пашиняна против России

Телеканал "78" Премьер Армении Никол Пашинян последовательно рвет связи с Россией – и уже отказывается называть ее союзником.
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Да, уйдет Армения , горе то какое. И пусть уходит. И мы уйдем из Гюмри. Даже за собой подмести можно. И флаг им в руки , барабан на шею и дудку в зубы. Вперед в геЙропу! Толька вас там еще не хватало.
И рыбку съесть и на фуй сесть. Судя по всему хитрый Пшинян только на фуй и садится. И чем дальше тем сильней.
А почему мы так болезненно реагируем на эту армянскую инициативу? Почему- то осуждаем их за то, что им захотелось в Европу. А что, мы сами разве не пытались туда пролезть? Но тогда почему у нас виновата Армения- и только потому, что хочет того же самого, чего хочет Россия?
А давайте рассмотрим проблему с другой стороны.
У нас нет с Арменией общих границ. Но тогда зачем она нам? Что там делает наша военная база? Она кого и от чего защищает? Мы по нашей русской традиции покупаем любовь соседей. Вот только чем больше мы за эту любовь платим- тем больше нищает сама Россия. И соседи, глядя на этого спонсора в лохмотьях и с полуразвалившейся экономикой, начинают искать спонсора побогаче.
Может быть, для нас будет лучше отпустить Армению в свободное плавание, а те деньги, которые мы платим за их дружбу, направить в собственную экономику? Да, Армения попадет в сложную ситуацию. Как минимум, ее хорошо обкромсает Азербайджан. Но на сама сделала свой выбор- так пусть сама и расхлебывает результат! Ах, в Армении наши супостаты поставят свои военные базы!
-Пусть ставят! На деньги, сэкономленные от содержания на своей шее армян, мы выстроим у себя такие Вооруженные Силы, что никакое НАТО даже не подумает к нам сунуться!
Есть у этой проблемы еще и экономическая сторона.
Она в том, что Армения занимает центральное положение в Ср Азии- и потому торговые пути неизбежно будут проходить через нее. Но если мы будем сильными экономически- то эти пути начнут заходить и в Россию!
Может, так- то оно лучше будет, чем брызгать слюной в сторону наших армянских Братьев?
о том, что Армения что-то там будет "продавать" в ЕС, речи нет в самом ЕС, ибо достаточно глянуть на ту лимитрофию, которая уже в ЕС и что стало с их промышленностью и сх. к бабке не ходи. можно было бы думать, что Пашинян "играет на трубе", в смысле на нервах, что-то там выторговывая, но это не тот персонаж, который озабочен национальными интересами. его тема, как у многих "вершителей судеб", влиться в руководящие кресла на зп у глобального наднационального частного капитала. в той же кошёлке, например, Санду румынского разлива в Молдавии и т.д.. поручик как не напрягал моСХ, так и не смог привести ни одного примера национально ориентированного политика в ЕС. про гегемона и говорить нечего, там всё "как по нотам".
Если армяне выбрали Пашиняна, то пусть уходят в Гейропейский союз. Они просто не представляют что их ждет. В худьшем случае вторая украина.
слияния.