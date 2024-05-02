Театр абсурда
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Театр абсурда

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Майдан Тбилисский растворился

Майдан Тбилисский растворился

Спецназ оттеснил людей с площади перед зданием, в результате чего она опустела за считанные минуты.Об этом передаёт передает корреспондент "Известий" Александр Сафиулин.

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