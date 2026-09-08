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Нижегородская правда

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Шаттлы для хоккейных болельщиков могут запустить от Volga Арены на Стрелке

Шаттлы для хоккейных болельщиков могут запустить от Volga Арены на Стрелке

Шаттлы для болельщиков могут запустить от новой Volga Арены в Нижнем Новгороде. Они будут перевозить посетителей после матчей.

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