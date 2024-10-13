В Киевской области провели рейд по отлову мужчин на фронт после концерта

Облаву на посетителей концерта группы «100Лица» устроили после его окончания сотрудники украинского военкомата — территориального центра комплектования (ТЦК) — 13 октября в Киевской области, сообщает агентство УНИАН.
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