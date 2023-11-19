Показан новый семиместный кроссовер Geely, который дешевле LADA Vesta

Geely представила в КНР обновленный семиместный кроссовер Okavango 2024 года Компания Geely опубликовала официальные изображения обновленного семиместного кроссовера Haoyue L, также известного как Okavango.
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