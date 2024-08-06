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За рулем

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Живучие седаны от 350 тысяч рублей – 6 лучших вариантов

Живучие седаны от 350 тысяч рублей – 6 лучших вариантов

ЧТО ИЩЕМ? Седаны немассовых моделей Возраст: 10–15 лет Пробег: до 150 тысяч км Цена: 500–800 тысяч ₽ ГАЗ Volga SiberДлина 4858 мм, клиренс 140 мм, багажник 453 лЧистокровный «американец» – перелицованный Chrysler Sebring с минимальными изменениями.

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