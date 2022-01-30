Чжао Синьтун вышел в финал турнира German Masters 2022

Китайский снукерист Чжао Синьтун одержал победу над Рикки Уолденом со счетом 6-3 и вышел в финал турнира German Masters 2022, сообщает WST Чжао Синьтун (фото: WST) Все новости и результаты German Masters 2022 Результаты, турнирная таблица German Masters 2022 Квалификация German Masters 2022 Расписание трансляций German Masters 2022 Видео German Masters 2022 Девятый снукерист мира Чжао Синьтун обыграл Рикки Уолдена со счетом 6-3 и вышел во второй рейтинговый финал в своей карьере на турнире German Masters в Берлине.