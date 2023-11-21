Зеленский высказался против переговоров с РФ, несмотря на тяжелое положение ВСУ

Владимир Зеленский высказался против переговоров с Россией в интервью газете The Sun . Он подчеркнул, что Киев не будет «дружить» с Москвой, несмотря на то, что вооруженные силы Украины испытывают определенные трудности в зоне конфликта.
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