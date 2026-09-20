Настоящий кризис на пороге

Янбу, саудовский порт в Красном море, остановил экспортные отгрузки нефти: оперативный резерв на месте после множественного поражения на днях ведущего в порт нефтепровода, видимо, исчерпался.
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