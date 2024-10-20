Эндокринолог Михалева: регулярное употребление граната снизит риск рака

Осенью, когда вирусы становятся наиболее активны, иммунитету нужна дополнительная поддержка. Помочь в этом могут пять сезонных суперфудов — продуктов, богатых витаминами, микроэлементами, антиоксидантами.
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