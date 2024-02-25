Под Петербургом благоустроят сразу три популярных пляжа в 2024 году

В Петербурге начинаются работы по благоустройству нескольких популярных прибрежных территорий, включая пляжи «Ласковый», «Дюны» и «Северный», которые пользуются большой популярностью среди жителей и посетителей города.
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