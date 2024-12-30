Военнослужащим ВС РФ на кураховском направлении вручили награды

В преддверии Нового года военнослужащим отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск, отличившимся в ходе выполнения боевых задач на кураховском направлении специальной военной операции, вручили грамоты, медали и очередные воинские звания.
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