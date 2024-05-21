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Закон, порядок, государство

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В Калужской области госавтоинспекторы и общественники выступили в качестве жюри на конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2024»

В Калужской области госавтоинспекторы и общественники выступили в качестве жюри на конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2024»

Старший инспектор ДПС ОГИБДД МОМВД России «Юхновский» Роман Здесев, государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Юхновский» Екатерина Назарова совместно с членом Общественного совета при МО МВД Ниной Прохоровой и сотрудниками Информационно-методического центра Юхнова провели муниципальный конкурс «Безопасное колесо-2024».

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