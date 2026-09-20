Из храма - на выборы! Сегодня, в третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва, в городе Новоаннинском на избирательном участке №2802, произошло приятное и символичное событие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым