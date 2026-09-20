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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Из храма - на выборы

Из храма - на выборы! Сегодня, в третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва, в городе Новоаннинском на избирательном участке №2802, произошло приятное и символичное событие.

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