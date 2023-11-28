´Приглашаем на субботник Дорог каждый нам работник´ (об участии в городском субботнике).

В целях наведения порядка и благоустройства 18 ноября в Бобруйске состоялся городской субботник. Субботним утром бобруйчане вышли на городские улицы и на прилегающие территории предприятий, чтобы навести порядок и потрудиться для благоустройства города.
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